WWF призывает правительство защитить реки Сибири и Дальнего Востока от россыпной золотодобычи

Ранее WWF России направлял письмо с предложениями в Минприроды, сообщают в пресс-службе организации.

Обращение в ведомстве рассмотрели и отметили, что результаты общественного мониторинга с использованием ДЗЗ могут представлять интерес для Росприроднадзора.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) проводит системную работу по раскрытию экологически значимой информации уже многие годы. Экологический мониторинг рек Сибири и Дальнего Востока на основе космических изображений – вклад WWF России в открытость и доступность экологической информации в нашей стране.