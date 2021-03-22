Новости

WWF призывает правительство защитить реки Сибири и Дальнего Востока от россыпной золотодобычи

Ранее WWF России направлял письмо с предложениями в Минприроды, сообщают в пресс-службе организации.

Обращение в ведомстве рассмотрели и отметили, что результаты общественного мониторинга с использованием ДЗЗ могут представлять интерес для Росприроднадзора 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) проводит системную работу по раскрытию экологически значимой информации уже многие годы. Экологический мониторинг рек Сибири и Дальнего Востока на основе космических изображений – вклад WWF России в открытость и доступность экологической информации в нашей стране.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании