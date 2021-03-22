Павильон Иркутской области и Бурятии признан лучшей коллективной экспозицией на MITT-2021

17 марта 2021 г. в Москве на церемонии награждения участников Международной туристической выставки MITT-2021 единый павильон Иркутской области и Республики Бурятия был признан победителем в номинации «Лучшая коллективная экспозиция». Эта награда стала результатом эффектного и командного представления 2-х регионов на крупнейшем мероприятии туристического сегмента международного значения. Байкальский банк ПАО Сбербанк выступал партнером единой региональной локации.

Иркутская область и Республика Бурятия впервые на площадке выставки MITT-2021 презентовали сибирский макрорегион совместным павильоном «Байкал». На едином выставочном стенде туристический потенциал Байкальского региона и его межрегиональные маршруты представляли компании и туроператоры: «Байкалика», ООО «Истлэндтурс», Парк «Патриот», «Байкальская Виза Тур», ТК «Планета Байкал», «Шумак Тур», «Гранд Байкал», «Байкал Экстрим», «Байкал Терра», «Авиавояж», «Рус-Тур», «52/17», «Команда Байкал», «Даурия Тур», «Краски Байкала», «Байкал Грин», Этно-парк «Золотая Орда», Информационно-туристская служба г. Иркутска, Агентство по туризму Иркутской области, группа туроператоров "Байкал Баргузин", туроператор "Байкал Курорт", Министерство туризма Республики Бурятия, Туристский информационный центр "Байкал" .

Озеро Байкал было в центре внимания и деловой программы MITT-2021 – на площадке «Байкал един! Туристическая дестинация Регион Байкал» с докладами, посвященными потенциалу развития туризма на прибайкальских территориях, выступили представители Сбера, туриндустрии Бурятии и Иркутской области. Директор продаж корпоративным клиентам Байкальского банка ПАО Сбербанк Наталья Волощенко рассказала о привлекательности макрорегиона для туристов и инвесторов, о существующем туристическом потоке и о потенциале байкальской территории, об объединении двух субъектов для создания дестинации «Регион Байкал», о синергии «региональная власть-туристическое сообщество (бизнес )-финансовые институты». Министр туризма Республики Бурятии Мария Бадмацыренова пригласила участников сессии на Байкал и в республику Бурятию, в том числе – на последний в зимнем сезоне-2021 авиачартер, запланированный на 20 марта.

17 марта на площадке павильона «Байкал» состоялось торжественное подписание Соглашения о взаимном сотрудничестве и содействии в разработке экологических троп на территории Иркутской области и Республики Бурятии. Документ был скреплен подписями Министра по туризму Республики Бурятии М.Б. Бадмацыреновой, руководителя агентства по туризму Иркутской области Е.С. Сливиной, директора управления продаж корпоративным клиентам Н.В. Волощенко и от команды разработчиков проекта «Национальный тропы России» – И.И.Булыгина.



Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Участие в выставке MITT-2021 единым межрегиональным павильоном и подписание Соглашения о развитии экологических троп от Иркутска до Улан-Удэ подтверждают согласованность и стремление региональных властей к совместной работе по развитию туристической дестинации «Региона Байкал». Победа объединенной команды «Байкал» в номинации «Лучшая коллективная экспозиция»- это успех и наглядный пример того, как совместная межрегиональная работа субъектов дает прекрасный результат. На протяжении последних лет наш банк выступает в роли инициатора идеи развития экологически ответственного, природного и экономически выстроенного туризма на байкальских территориях. Байкал, действительно, един, у него отличные возможности для развития туристического бизнеса и этот мощный потенциал для своей перспективы наши регионы – Иркутская область и Бурятия, должны развивать вместе».