В Иркутске вводится мораторий на снос ларьков

В Иркутске вводится мораторий на снос нестационарных торговых объектов. Он будет действовать до конца 2021 года. Такое решение было принято сегодня на совещании под руководством главы региона Игоря Кобзева.

Исключение – те павильоны, по которым уже есть вступившие в силу решения суда. Что касается появления новых торговых точек, эта работа будет носить заявительный характер.



Любой предприниматель вправе обратиться в администрацию города с просьбой включить его в новую схему размещения нестационарных торговых объектов. Губернатор региона дал поручение в ближайшее время разработать её проект.



– Необходимо, чтобы этот проект разрабатывался во взаимодействии с предпринимателями и с учетом их мнения. Важно одно, если бизнесмен попал в схему, он должен понимать, что теперь нужно заключить договор, привести территорию в порядок и создать комфортную среду для клиентов, - подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.



Разработку проекта новой схемы решено обсудить на заседании Регионального совета Иркутской области. Так же во время действия моратория будет разрабатываться законопроект о нестационарных торговых объектах в Иркутской области.



– Многие выступают за снос нестационарных объектов, но к данному вопросу нужно подходить объективно и всесторонне. На первом месте должна быть социальная составляющая. Второй момент – без существования НТО невозможно нормальное функционирование жилых микрорайонов советской застройки. Есть объекты, которые невозможно убрать, не вызвав массового возмущения у местных жителей. Наша задача состоит в том, чтобы совместно найти компромиссное и одновременно с этим эффективное решение. Нужна новая нормативно-правовая база, которая будет четко регулировать все эти вопросы, – подчеркнул Руслан Болотов. – Все заинтересованы в создании стабильных, прозрачных, единых для всех правил. Нелегитимные НТО будут снесены.

Напомним, что Иркутское УФАС продолжает дело в отношении администрации г. Иркутска, которая утвердила постановление об исключении из схемы 757 мест под размещение нестационарных торговых объектов на территории города. Антимонопольным органом уже выданы предупреждения в адрес администрации об отмене данного акта, нарушающего закон о конкуренции.