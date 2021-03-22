Бассейн построили в Усть-Куте

Как сообщил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев, новый плавательный бассейн состоит из двух блоков.

Первый блок содержит основные помещения бассейна: 25-метровую чашу для спортивного или оздоровительного плавания для взрослых, чашу для плавания детей, душевые, технические помещения, трибуны для зрителей на 153 места. Второй блок состоит из административно-хозяйственных помещений.

Пропускная способность бассейна – 36 человек в смену (24 человека – большая чаша бассейна (взрослая) и 12 человек – малая чаша бассейна (детская). В бассейне планируют проводить учебно-тренировочные занятия, соревнования, оздоровительные физкультурные и спортивные мероприятия. Общая стоимость объекта составила более 173 млн рублей.