Комитет городского обустройства Иркутска обвиняют в антиконкурентном соглашении

Под дело попали семь предприятий, сообщают в Антимонопольной службе области.

Доказан картельный сговор между МУП «Иркутскавтодор», ООО «СПБ «СоюзСтрой», ООО «Союз-Град», ООО «СтройКо», ООО«Сибавтострой», ООО «Гермес» и муниципальным унитарным производственным эксплуатационным предприятием зеленого хозяйства г. Иркутска, а также антиконкурентное соглашение между Комитетом городского обустройства администрации г. Иркутска и МУП «Иркутскавтодор».

Значительную помощь в раскрытии нарушения оказали должностные лица МУП «Иркутскавтодор», которые представили признательные пояснения, свидетельствующие о наличии антиконкурентного соглашения.

Материалы дела переданы должностному лицу антимонопольного органа для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности и назначении штрафа. Также материалы дела будут направлены в правоохранительные органы для рассмотрения в пределах компетенции.