Место для стелы трудовой доблести выбирают в Иркутске

Его выберут жители города, сообщают в мэрии.

Голосование стартовало на сайте администрации Иркутска. Горожанам предстоит выбрать одну из 5 площадок:

территория в районе реки Ушаковки (ИЗТМ);

Нижняя набережная в районе мемориального комплекса «Вечный Огонь»;

Транспортная развязка улиц Советской и Декабрьских Событий напротив танка «Иркутский комсомолец»;

Маратовская транспортная развязка;

Транспортная развязка плотины – «Кольцо ГЭС».

Проект стелы был выбран в результате всероссийского конкурса. Такие монументы будут установлены в 20 городах, которым был присвоен почетный статус.

Голосование доступно по ссылке.