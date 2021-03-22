Новости

Место для стелы трудовой доблести выбирают в Иркутске

Его выберут жители города, сообщают в мэрии.

Голосование стартовало на сайте администрации Иркутска. Горожанам предстоит выбрать одну из 5 площадок:

  • территория в районе реки Ушаковки (ИЗТМ);
  • Нижняя набережная в районе мемориального комплекса «Вечный Огонь»;
  • Транспортная развязка улиц Советской и Декабрьских Событий напротив танка «Иркутский комсомолец»;
  • Маратовская транспортная развязка;
  • Транспортная развязка плотины – «Кольцо ГЭС».

Проект стелы был выбран в результате всероссийского конкурса. Такие монументы будут установлены в 20 городах, которым был присвоен почетный статус.

Голосование доступно по ссылке.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании