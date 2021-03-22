Место для стелы трудовой доблести выбирают в Иркутске

Его выберут жители города, сообщают в мэрии.
Голосование стартовало на сайте администрации Иркутска. Горожанам предстоит выбрать одну из 5 площадок:
- территория в районе реки Ушаковки (ИЗТМ);
- Нижняя набережная в районе мемориального комплекса «Вечный Огонь»;
- Транспортная развязка улиц Советской и Декабрьских Событий напротив танка «Иркутский комсомолец»;
- Маратовская транспортная развязка;
- Транспортная развязка плотины – «Кольцо ГЭС».
Проект стелы был выбран в результате всероссийского конкурса. Такие монументы будут установлены в 20 городах, которым был присвоен почетный статус.
Голосование доступно по ссылке.