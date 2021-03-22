Ангарчанка перевела мошенникам свыше 1,5 миллионов рублей, желая заработать на бирже

Как установили полицейские, предложение о заработке 36-летняя ангарчанка увидела в конце февраля в социальной сети «инстаграм». Об этом она сообщила сыщикам Управления МВД России по Ангарскому городскому округу.

Перейдя по ссылке, женщина зарегистрировалась на сайте и внесла на личный счет 12 тысяч рублей. На следующий день ее электронный кошелек пополнился на 2 тысячи рублей.

Поверив, что схема работает, женщина оформила в одном из банков кредит и внесла 500 тысяч рублей на свой биржевой счет. Через несколько дней снова получила прибыль в размере 17 тысяч рублей.

Все сделки она проводила под руководством «куратора». Как только «начинающий трейдер» решила вывести крупную сумму, помощники стали препятствовать обналичиванию под разными предлогами. Ей сообщали о необходимости застраховать счет, подключить дополнительные платные услуги, заявили о наложенных штрафах, налогах и так далее. Каждый раз для преодоления очередной трудности требовалось внести новую крупную сумму в размере до 300 тысяч рублей. Деньги заявительница брала в качестве займов в банках, снимала с кредитных карт, брала в долг у знакомых.

Цепочку денежных переводов оборвала подруга ангарчанки, к которой та обратилась за советом. Она объяснила, что женщина наверняка стала жертвой мошенников и настоятельно порекомендовала обратиться в полицию.