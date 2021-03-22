Игорь Кобзев произвел кадровые назначения в Правительстве Иркутской области

Губернатор подписал ряд указов о назначениях на должности в Правительстве региона, сообщают в пресс-службе области.

На должность министра по молодежной политике Иркутской области с 22 марта 2021 года назначена Маргарита Цыганова. До этого Маргарита Цыганова работала председателем Первичной профсоюзной организации студентов Иркутского государственного университета, а также являлась председателем Студенческого координационного совета Иркутской области.

Также с 22 марта глава региона назначил министром труда и занятости Иркутской области Кирилла Клокова. В этом ведомстве с 2014 года по март текущего года он занимал различные должности, в том числе с 2019 года являлся заместителем министра. Кирилл Клоков в 2010 году окончил Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «финансы и кредит», имеет ученую степень кандидата экономических наук.

Кроме того, Игорь Кобзев подписал распоряжение о назначении на должность советника Губернатора Иркутской области Сергея Довгалюка. К своим обязанностям он приступил с 12 марта. Сергей Довгалюк будет курировать ситуацию с пострадавшими от паводка 2019 года территориями.