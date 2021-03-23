Более 300 водителей Иркутской области привлекли к ответственности за выезд на лед вне переправ

В области таких водных объектов более 900, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Как отмечают инспекторы ГИМС, ледовая обстановка на водных объектах региона была достаточно сложной на протяжении всего зимнего периода.

Перепады температур, штормовые ветра препятствовали образованию крепкого льда. Тем не менее удалось минимизировать последствия этого профилактической работой. Стало значительно меньше нарушителей среди водителей, организаторов различных мероприятий, проводимых на льду, да и сами туристы стали более осмотрительными.

С начала 2021 года во время рейдов были выявлены факты безнадзорного нахождения несовершеннолетних на водоемах, к административной ответственности. Уроки безопасности в зимний период проводились в образовательных организациях. Было проведено более 1,5 тысяч занятий - охвачено порядка 34 тысячи учащихся.