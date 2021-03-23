Дорожники Прибайкалья готовятся к ремонтному сезону

На участках приступили к работе дробильно-сортировочные комплексы, сообщают в ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

12 дробильно-сортировочных комплексов задействовано для реализации программы работ 2021 года по строительству, капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог федерального значения, находящихся на балансе организации.

В 2021 году ФКУ Упрдор «Прибайкалье» запланировано привести в нормативное состояние 112 км автомобильных дорог и 535 пог.м. искусственных сооружений.

Дорожники с февраля приступили к заготовке инертных материалов, а некоторые ДСК не останавливались с прошлого сезона. К дорожно-строительному сезону 2021 г. необходимо заготовить почти 300 тыс.м3 материалов (щебеночно-песчанной, песчанно-гравийной смеси, скального грунта, щебня). На сегодняшний день задача выполнена на 35%. С наступлением среднесуточных положительных температур будут также запущены асфальтобетонные заводы.