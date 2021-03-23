Годовая инфляция Иркутской области повысилась

Годовая инфляция в Иркутской области в феврале повысилась на 0,8 п.п. до 6,2%, что выше значения по Сибирскому федеральному округу (5,5%) и России в целом (5,7%), сообщают в пресс-службе Банка России.

Ускорение инфляции в значительной мере связано с общефедеральными факторами — временным ухудшением эпизоотической ситуации и ростом издержек производителей из-за подорожания сырья, снижением урожая картофеля. На региональном уровне проинфляционное влияние в основном оказала активизация внутреннего туризма и деятельности организаций культуры.

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продукты питания в феврале повысился до 7,0% после 5,8% в январе. Сложная эпизоотическая ситуация из-за вспышек птичьего гриппа в ряде российских регионов привела к сокращению производства продукции птицефабрик в целом по стране. Для профилактики вируса местные производители увеличили расходы на дезинфекцию и закупку витаминов для кур-несушек. Кроме того, на рост издержек птицефабрик влияет удорожание кормов из-за роста цен на зерно, а также инкубационных яиц на фоне сокращения их поставок из стран Евросоюза. В совокупности эти факторы повлекли ускорение роста цен на яйца. По этим же причинам замедлилось снижение цен на мясо кур, при этом его стоимость оставалась ниже, чем годом ранее.

Рост затрат производителей на корма и логистику (преимущественно на транспортировку из-за роста стоимости топлива) повлиял на увеличение темпов прироста цен на свинину и продукты переработки мясной и молочной промышленности, в том числе поставляемые из других регионов колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, большинство видов молочной продукции, сливочное масло.

Ухудшение лежкости картофеля из-за обильных осадков в период уборочной кампании в регионе и уменьшение его запасов в целом по стране ввиду невысокого урожая 2020 года привели к ускорению темпов роста цен на картофель.

При этом подешевели лимоны и замедлился рост цен на апельсины, яблоки, груши, а также на помидоры. Этому во многом способствовала определенная стабилизация импорта данной продукции в отличие от ситуации в аналогичном периоде прошлого года (перебои в поставках из Китая на фоне пандемии коронавируса и карантинных ограничений на ввоз цитрусовых сказывались на колебании цен на овощи и фрукты в рознице).

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в феврале увеличился до 6,5% после 5,8% в январе. Сокращение предложения на вторичном авторынке после всплеска продаж в отдельные периоды 2020 года ускорило рост цен на иностранные автомобили с пробегом. Кроме того, увеличились годовые темпы прироста цен на новые автомобили. На динамику цен в этом сегменте авторынка по-прежнему влиял высокий спрос при невосполненных объемах производства после простоев автоконцернов в пандемию коронавируса. В феврале ускорился рост цен на бензин и дизельное топливо, что в большей степени связано с повышением ставок акциза и пересмотром параметров механизма возвратного акциза (с демпфером).

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в феврале повысился до 4,4% после 4,1% в январе. Увеличение стоимости проезда в междугородних автобусах, а также городских автобусах и троллейбусах в городе Братске Иркутской области (последняя индексация проводилась в 2018 году) ускорило рост цен на эти виды транспорта. На пересмотр тарифов повлияло увеличение затрат перевозчиков из-за роста стоимости запчастей, топлива, коммунальных расходов и повышения оплаты труда сотрудников при снижении пассажиропотока из-за коронавируса.

Повышение спроса на путешествия по зимнему Байкалу у туристов из других регионов в условиях ограниченности доступных для отдыха зарубежных стран, а также постепенное восстановление деловой активности привели к ускорению роста цен на авиабилеты и услуги гостиниц. В феврале после длительного перерыва возобновили работу театры. В условиях выполнения противоэпидемических требований по неполной заполняемости зрительных залов они повысили стоимость своих услуг, что привело к росту цен на театральные билеты в годовом выражении. В то же время усиление конкуренции среди мобильных операторов в рамках политики по привлечению новых клиентов повлияло на замедление роста цен на услуги сотовой связи.

Инфляция в Сибирском федеральном округе и России

Годовая инфляция в Сибирском федеральном округе в феврале ускорилась по сравнению с январем на 0,4 п.п., до 5,5%, оставаясь ниже общероссийского показателя — 5,7%. Динамика инфляции в округе складывалась в основном под влиянием федеральных проинфляционных факторов: расширения потребительского спроса, сохраняющегося давления со стороны издержек, временного ухудшения эпизоотической ситуации.

В феврале 2021 года в целом по России продолжилось повышение годовой инфляции, на что влияло дальнейшее расширение потребительского спроса наряду с сохраняющимся давлением со стороны издержек. Значимый дополнительный вклад в рост цен внесло временное ухудшение эпизоотической ситуации. Годовая инфляция составила 5,7%, что указывает на более высокую траекторию роста цен в I квартале текущего года (с поправкой на сезонность), чем предполагает прогноз Банка России, опубликованный в последнем выпуске Доклада о денежно-кредитной политике.

Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся значимо выше 4% в годовом выражении. Дальнейшая траектория инфляции будет определяться сроками исчерпания действия проинфляционных факторов и снижения инфляционных ожиданий. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.