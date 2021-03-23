«Иркутская энергосбытовая компания» запустила на сайте сервис оплаты услуг

Компания запустила сервис оплаты услуг ЖКХ банковской картой на сайте без авторизации в Личном кабинете, сообщают в пресс-службе Иркутскэнерго.

На главной странице сайта появилась ещё одна оранжевая кнопка – это новый сервис оплаты жилищно-коммунальных услуг.

При переходе на страницу для оплаты необходимо указать номер лицевого счета, номер телефона и адрес электронной почты, указанные в Личном кабинете, а также сумму платежа. Все данные помеченные звездочкой являются обязательными для заполнения. Для удобства клиентов, сервис работает круглосуточно, достаточно лишь подключения к сети Internet. Оплатить можно картой любого банка. При этом комиссия не взимается.

Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыт»: «Специалисты компании постоянно работают над совершенствованием сервисов дистанционного обслуживания. С их помощью клиенты могут безопасно для себя решать популярные вопросы по оплате и передаче показаний приборов учета, ведь для этого нет необходимости приходить в офис, что особенно актуально в период распространения коронавирусной инфекции».