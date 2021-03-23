Названы лауреаты премии губернатора Иркутской области

Премия присуждена работникам государственных и муниципальных учреждений культуры, сообщают в администрации области.

Лауреатами премии стали работники учреждений культуры:

Иркутска,

Ангарска,

Братска,

Черемхово,

Саянска,

Усть-Илимска,

Осинского,

Эхирит-Булагатского,

Тулунского,

Баяндаевского,

Ольхонского,

Слюдянского,

Чунского.

В этом году на соискание премии претендовали 111 специалистов из 27 муниципальных образований области. 50 человек стали обладателями премии, размер которой составляет 100 тысяч рублей.

Напомним, премия Губернатора Иркутской области работникам государственных и муниципальных учреждений культуры Иркутской области была учреждена в 2011 году, но с 2013 года не выплачивалась. С 2021 года эта мера поддержки возобновляется.

Пятеро лучших руководителей учреждений культуры были отмечены в номинации «За эффективное руководство». Это директор Объединенной детской школы искусств №3 г. Братска Левон Азизян, директор районной детской школы искусств г. Усть-Илимска Ирина Иванова, директор Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки Людмила Конопацкая, директор Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова Анатолий Стрельцов, директор Осинского межпоселенческого Дома культуры «Дружба» Аграфена Хулугурова.

20 премий «За творческий вклад» вручены творческим работникам учреждений культуры. Шесть человек отмечены «За профессионализм» и еще 16 – «За верность профессии». Также трое молодых сотрудников были удостоены губернаторской премии «За первые успехи». Это руководитель вокальной студии «Мелодайн» из Черемхова Андрей Бутенко, методист Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина Александра Горчакова, преподаватель «Детской школы искусств» Заларинского района Александра Семенова.