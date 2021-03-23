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В Иркутской области началась декада «Центры занятости на предприятии»

По программе до 1 апреля 2021 года пройдут выездные дни центров занятости на предприятия Иркутской области, сообщают в областной администрации. 

Состоятся заседание «Клуба кадровиков», маркетинговые туры в организации региона для наполнения банка вакансий информацией о свободных рабочих местах.  

Специалисты проведут для работодателей консультации по вопросам трудового законодательства, проинформируют о состоянии рынка труда, обсудят вопросы возможного проведения совместных мероприятий областного и муниципального уровня. 

Напомним, что в прошлом году при содействии центров занятости населения региона трудоустроено 66,7 тысяч граждан. 

С программой проведения  декады, информацией об адресах и контактных телефонах можно ознакомиться в новостной ленте территориального центра занятости на портале министерства. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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