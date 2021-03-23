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Землеустроительную документацию Приангарья переводят в электронную форму

В первую очередь, цифровую форму принимают материалы, которые потребуются для создания Единого информационного ресурса о земле и недвижимости, сообщают в Росреестре Иркутской области.

К таким документам относятся:

  • материалы геодезических и картографических работсведения о почвенных и других обследованиях,
  • инвентаризации земель,
  • тематические карты и атласы состояния и использования земель, 
  • схемы землеустройства муниципальных образований и населенных пунктов, 
  • материалы межевания объектов землеустройства, проекты освоения новых земель и защиты земель от негативных воздействий и другие. 

Всего в рамках работы по проекту ЕИР необходимо обработать 8981 документ, в том числе, 759 - Иркутский район, 4024 Ольхонский район, 4198 Слюдянский район Завершение перевода материалов в электронный формат по пилотным районам запланировано до 1 июля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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