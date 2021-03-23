Землеустроительную документацию Приангарья переводят в электронную форму

В первую очередь, цифровую форму принимают материалы, которые потребуются для создания Единого информационного ресурса о земле и недвижимости, сообщают в Росреестре Иркутской области.

К таким документам относятся:

материалы геодезических и картографических работ , сведения о почвенных и других обследованиях,

инвентаризации земель,

тематические карты и атласы с остояния и использования земель,

схемы землеустройства муниципальных образований и населенных пунктов ,

материалы межевания объектов землеустройства , проекты освоения новых земель и защиты земель от негативных воздействий и другие.

Всего в рамках работы по проекту ЕИР необходимо обработать 8981 документ, в том числе, 759 - Иркутский район, 4024 - Ольхонский район, 4198 - Слюдянский район. Завершение перевода материалов в электронный формат по пилотным районам запланировано до 1 июля.