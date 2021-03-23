Землеустроительную документацию Приангарья переводят в электронную форму

В первую очередь, цифровую форму принимают материалы, которые потребуются для создания Единого информационного ресурса о земле и недвижимости, сообщают в Росреестре Иркутской области.
К таким документам относятся:
- материалы геодезических и картографических работ, сведения о почвенных и других обследованиях,
- инвентаризации земель,
- тематические карты и атласы состояния и использования земель,
- схемы землеустройства муниципальных образований и населенных пунктов,
- материалы межевания объектов землеустройства, проекты освоения новых земель и защиты земель от негативных воздействий и другие.
Всего в рамках работы по проекту ЕИР необходимо обработать 8981 документ, в том числе, 759 - Иркутский район, 4024 - Ольхонский район, 4198 - Слюдянский район. Завершение перевода материалов в электронный формат по пилотным районам запланировано до 1 июля.