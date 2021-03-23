Областная спортшкола по хоккею с мячом «Сибскана» расширяет сеть отделений

Отделение школы открылось в селе Олонки Боханского района, сообщают в областной администрации.

Следующее открытие отделения спортшколы «Сибскана» запланировано в поселке Усть-Ордынский. Это будет третье отделение «Сибсканы» в УОБО. В прошлом году филиал Детской спортивной школы по хоккею с мячом открылся в поселке Забитуй Аларского района.

Напомним, более 90 «Юбилейных поручений» в сфере строительства, благоустройства населенных пунктов, образования, спорта и культуры подготовлены организационным комитетом по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 85-летия образования Усть-Ордынского Бурятского округа. Оргкомитет создан по распоряжению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в октябре 2020 года. В состав оргкомитета вошли члены регионального Правительства, депутаты Законодательного собрания области, мэры районов Усть-Ордынского Бурятского округа, представители общественных организаций.