Сочинения иркутских школьников «Без срока давности» представят на Всероссийском конкурсе

Цель проведения – сохранение и увековечение памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщили в министерстве образования Иркутской области.
Региональный этап конкурса сочинений «Без срока давности» стартовал в Приангарье в январе 2021 года. Его участниками стали учащиеся 5–11 классов из 27 муниципальных образований Иркутской области. Самыми многочисленными конкурсными направлениями стали «Великая Отечественная война в истории семьи участника конкурса», «Музыкальные произведения, книги, документальные и художественные фильмы, созданные в годы Великой Отечественной войны или посвящённые ей», «Биографии участников боевых действий или работников тыла в годы Великой Отечественной войны». Среди жанров, выбранных школьниками - рассказы и очерки, эссе и интервью, заочные экскурсии и дневниковые записи, рецензии и письма.
По решению регионального жюри победителями и призерами конкурса стали:
5–7 классы
- 1 место – Лада Галичина, учащаяся 7 класса Батаминской средней общеобразовательной школы (СОШ) Зиминского района;
- 2 место – Андрей Попик, учащийся 6 класса Кутуликской СОШ Аларского района;
- 3 место – Владислав Астафьев, учащийся 6 класса СОШ пос. Верхнемарково Усть-Кутского муниципального образования.
8–9 классы
- 1 место – Тимофей Гаврись, учащийся 8 класса СОШ № 6 Шелеховского района;
- 2 место – Ксения Радкова, учащаяся 9 класса «Булюшкинская СОШ» Тулунского района;
- 3 место – Елизавета Бурнина, учащаяся 9 класса СОШ № 10 г. Нижнеудинска.
10–11 классы
- 1 место – Александра Пучкова, учащаяся 11 класса гимназии № 1 г. Иркутска;
- 2 место – Ольга Сокольникова, учащаяся 10 класса СОШ № 90 Чунского района;
- 3 место – Виктор Лохов, учащийся 11 класса лицея г. Черемхово.
Работы абсолютных победителей направлены для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности».