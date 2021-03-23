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Сочинения иркутских школьников «Без срока давности» представят на Всероссийском конкурсе

Цель проведения – сохранение и увековечение памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщили в министерстве образования Иркутской области.  

Региональный этап конкурса сочинений «Без срока давности» стартовал в Приангарье в январе 2021 года. Его участниками стали учащиеся 5–11 классов из 27муниципальных образований Иркутской области. Самыми многочисленными конкурсными направлениями стали «Великая Отечественная война в истории семьи участника конкурса», «Музыкальные произведения, книги, документальные и художественные фильмы, созданные в годы Великой Отечественной войны или посвящённые ей», «Биографии участников боевых действий или работников тыла в годы Великой Отечественной войны». Среди жанров, выбранных школьниками - рассказы и очерки, эссе и интервью, заочные экскурсии и дневниковые записи, рецензии и письма. 

По решению регионального жюри победителями и призерами конкурса стали: 

5–7 классы 

  • 1 место – Лада Галичина, учащаяся 7класса Батаминской средней общеобразовательной школы (СОШ) Зиминского района; 
  • 2 место – Андрей Попик, учащийся 6 класса Кутуликской СОШ Аларского района; 
  • 3 место – Владислав Астафьев, учащийся 6 класса СОШ пос. Верхнемарково Усть-Кутского муниципального образования.  

8–9 классы 

  • 1 место – Тимофей Гаврись, учащийся 8 класса СОШ №6 Шелеховского района;  
  • 2 место – Ксения Радкова, учащаяся 9 класса «Булюшкинская СОШ» Тулунского района; 
  • 3 место – Елизавета Бурнина, учащаяся 9 класса СОШ №10 г.Нижнеудинска. 

10–11 классы 

  • 1 место – Александра Пучковаучащаяся 11 класса гимназии №1 г. Иркутска; 
  • 2 место – Ольга Сокольникова, учащаяся 10 класса СОШ №90 Чунского района; 
  • 3 место – Виктор Лохов, учащийся 11 класса лицея г.Черемхово. 

Работы абсолютных победителей направлены для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности».  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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