Новости Сочинения иркутских школьников «Без срока давности» представят на Всероссийском конкурсе Цель проведения – сохранение и увековечение памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщили в министерстве образования Иркутской области. Региональный этап конкурса сочинений «Без срока давности» стартовал в Приангарье в январе 2021 года. Его участниками стали учащиеся 5–11 классов из 27 муниципальных образований Иркутской области. Самыми многочисленными конкурсными направлениями стали «Великая Отечественная война в истории семьи участника конкурса», «Музыкальные произведения, книги, документальные и художественные фильмы, созданные в годы Великой Отечественной войны или посвящённые ей», «Биографии участников боевых действий или работников тыла в годы Великой Отечественной войны». Среди жанров, выбранных школьниками - рассказы и очерки, эссе и интервью, заочные экскурсии и дневниковые записи, рецензии и письма. По решению регионального жюри победителями и призерами конкурса стали: 5–7 классы 1 место – Лада Галичина , учащаяся 7 класса Батаминск ой средней общеобразовательной школы ( СОШ ) Зиминского района;

2 место – Андрей Попик, учащийся 6 класса Кутуликск ой СОШ Аларского района;

3 место – Владислав Астафьев, учащийся 6 класса СОШ пос. Верхнемарково Усть-Кутского муниципального образования. 8–9 классы 1 место – Тимофей Гаврись , учащийся 8 класса СОШ № 6 Шелеховск ого район а ;

2 место – Ксения Радкова , учащаяся 9 класса « Булюшкинская СОШ» Тулунского района;

3 место – Елизавета Бурнина , учащаяся 9 класса СОШ № 10 г. Нижнеудинска. 10–11 классы 1 место – Александра Пучкова , учащаяся 11 класса г имнази и № 1 г . Иркутска;

2 место – Ольга Сокольникова, учащаяся 10 класса СОШ № 90 Чунского района;

3 место – Виктор Лохов, учащийся 11 класса л ице я г. Черемхово. Работы абсолютных победителей направлены для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». info4

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