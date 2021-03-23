ВТБ выдал четверть триллиона ипотеки с господдержкой

ВТБ достиг 250 млрд рублей выданных кредитов по ипотеке с господдержкой, оформив по ней 78 тысяч сделок. Доля программы в общем объеме ипотечных продаж банка составляет 30%.

Самыми активными с точки зрения оформления ипотеки в рамках госпрограммы за все время работы по ней стали Москва и область (объем выдач составляет 117,5 млрд руб.), Санкт-Петербург и Ленобласть (32,5 млрд), Республика Татарстан (9,2 млрд), Новосибирская область (8,5 млрд) и Краснодарский край (8,3 млрд). Размер среднего ипотечного кредита сохраняется на уровне 3,2 млн рублей, первоначального взноса — порядка 33%. В основном ипотеку с госсубсидией клиенты оформляют на 18 лет.

«Льготная программа была запущена в России 11 месяцев назад, но и сейчас сохраняет свою востребованность у клиентов. Только с начала этого года ВТБ оформил для своих заемщиков кредиты под 6,1% на 50 млрд рублей, а общий объем выдач по ней достиг уже четверти триллиона рублей. По нашей оценке, спрос на госпрограмму будет расти до конца ее действия — особенно с учетом решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки, которое может сказаться на розничном рынке кредитования в дальнейшем. По итогам первого квартала общий объем выдач льготной ипотеки в России за время работы программы может превысить 1,24 трлн рублей, что станет рекордном за всю историю госсубсидирования ипотеки в России», — прокомментировал результаты Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ.

Эксперт ипотечного рынка также отметил, что возможность продления льготных условий, в том числе для отдельных социальных групп населения, может стать одним из мультипликаторов для улучшения демографической ситуации. «Решение жилищного вопроса серьезно мотивирует граждан на создание семьи, рождение детей и дальнейший карьерный рост. Поэтому считаем для себя крайне важной задачей максимально удовлетворять спрос на льготные условия. Для ВТБ сохранение доступности жилищных кредитов — одна из стратегических задач», — добавил Евгений Дячкин.

Программа «Ипотека с господдержкой» в ВТБ предполагает размер первоначального взноса от 15% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит по льготной ставке 6,1% годовых могут клиенты банка, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей — для остальных регионов страны. Максимальный срок кредита — до 30 лет.