Альфа-Банк автоматизировал работу X5 Retail Group с самозанятыми

Альфа-Банк автоматизировал работу с самозанятыми для ведущей розничной компании России X5 Retail Group. Теперь работники, курьеры сети экспресс-доставки «Около» и онлайн-гипермаркета «Перекресток Впрок» получают вознаграждение через приложение Альфа-Банка «Мой доход».

Сервис Альфа-Банка позволил решить весь комплекс вопросов по выплатам самозанятым. Деньги приходят автоматически на карту работника в любом банке — ему даже не нужно приходить в отделение. Сервис сам проверяет статус каждого самозанятого. А потом регистрирует его доход в налоговой. Чеки всегда можно найти в личном кабинете.

«Курьеры, сотрудники ритейл-индустрии — это новые "герои нашего времени". Важность их работы мы смогли оценить во время пандемии. Альфа-Банк и X5 Retail Group рады заявить о новом технологическом решении, которое позволит упростить работу этих людей, сделать оплату их труда более прозрачной и подарить им больше драгоценного времени для отдыха», ― отметил директор Центра инноваций Альфа-Банка Денис Додон.

«Сегодня цифровые сервисы доставки Х5 каждый день помогают десяткам тысяч людей в более 20 регионах России получать свежие и качественные продукты. А обеспечивают эти процессы тысячи курьеров, чью работу мы стараемся делать максимально эффективной и легкой. Проект по автоматизации с Альфа-банком позволит нам вывести на качественно новый уровень сотрудничество с самозанятыми, сэкономить на издержках и продолжить развитие сервисов онлайн-доставки», ― прокомментировал директор по стратегии и развитию бизнеса X5 Retail Group Владимир Салахутдинов.