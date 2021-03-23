Альфа-Банк автоматизировал работу X5 Retail Group с самозанятыми

Альфа-Банк автоматизировал работу с самозанятыми для ведущей розничной компании России X5 Retail Group. Теперь работники, курьеры сети экспресс-доставки «Около» и онлайн-гипермаркета «Перекресток Впрок» получают вознаграждение через приложение Альфа-Банка «Мой доход».
Сервис Альфа-Банка позволил решить весь комплекс вопросов по выплатам самозанятым. Деньги приходят автоматически на карту работника в любом банке — ему даже не нужно приходить в отделение. Сервис сам проверяет статус каждого самозанятого. А потом регистрирует его доход в налоговой. Чеки всегда можно найти в личном кабинете.
«Курьеры, сотрудники ритейл-индустрии — это новые "герои нашего времени". Важность их работы мы смогли оценить во время пандемии. Альфа-Банк и X5 Retail Group рады заявить о новом технологическом решении, которое позволит упростить работу этих людей, сделать оплату их труда более прозрачной и подарить им больше драгоценного времени для отдыха», ― отметил директор Центра инноваций Альфа-Банка Денис Додон.
«Сегодня цифровые сервисы доставки Х5 каждый день помогают десяткам тысяч людей в более 20 регионах России получать свежие и качественные продукты. А обеспечивают эти процессы тысячи курьеров, чью работу мы стараемся делать максимально эффективной и легкой. Проект по автоматизации с Альфа-банком позволит нам вывести на качественно новый уровень сотрудничество с самозанятыми, сэкономить на издержках и продолжить развитие сервисов онлайн-доставки», ― прокомментировал директор по стратегии и развитию бизнеса X5 Retail Group Владимир Салахутдинов.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и 18,7 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.
Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком № 1 в России» по версии Frank Premium Banking Award. Альфа-Банк — создатель лучшего банковского приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store — 4.9 из 5).
По итогам первого полугодия 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $54,7 млрд, совокупный кредитный портфель — $38,3 млрд, акционерный капитал — $8,2 млрд. Чистая прибыль — $592 млн.
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X5 Retail Group N.V. (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB+, рейтинг RAEX — ruAA+) — ведущая российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы «Перекрёсток Впрок», 5Post, сервисы экспресс-доставки и агрегатор «Около».
На 31 декабря 2020 г. под управлением Компании находились 17 707 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 16 709 магазинов «Пятерочка», 933 супермаркета «Перекресток» и 56 гипермаркетов «Карусель». Под управлением Компании находится 45 распределительных центров и 4 055 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.