Альфа-Банк повысил ставку по вкладам до 6%

С 22 марта 2021 года разместить средства в рублях в Альфа-Банке можно сразу под 6% годовых. Это удобно: минимальная сумма стартует от 10 000 рублей, нет ограничений по максимальной сумме.

«Знаем, как важно для клиентов первыми получать выгодные предложения по вкладам, и уже сейчас наши клиенты могут разместить средства во вклад под лучший процент на рынке: 6%. Весна — хорошее время для развития и роста, в том числе для личного дохода», — прокомментировал руководитель розничного бизнеса, заместитель председателя правления Альфа-Банка Майкл Тач.

Чтобы получить повышенную ставку, при оформлении нужно выбрать вклад с капитализацией сроком от одного года до трех лет. Открыть «Альфа-Вклад» можно в мобильном приложении, на сайте и любом отделении банка.