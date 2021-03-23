SberCloud получила сертификат соответствия требованиям международных стандартов по информационной безопасности

Компания SberCloud — поставщик облачных услуг, входящий в экосистему Сбера, — получила сертификат соответствия требованиям международного стандарта по информационной безопасности ISO/IEC 27001:2013 с учётом правил ISO/IEC 27017:2015 и ISO/IEC 27018:2019.

Глава торгового представительства Австрии Рудольф Лукавски, атташе по науке и технологиям при Посольстве Австрии в РФ Андрей Черней и генеральный директор TÜV AUSTRIA Standards & Compliance (Москва) Дмитрий Ярцев вручили представителям ПАО Сбербанк и компании SberCloud сертификат TÜV AUSTRIA, подтверждающий соответствие системы управления информационной безопасностью компании SberCloud требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013, с подтверждением внедрения правил безопасности облачных технологий по стандарту ISO/IEC 27017:2015 и безопасности персональных данных по стандарту ISO/IEC 27018:2019. В церемонии вручения сертификата приняли участие CTO Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» Давид Рафаловский, заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов, генеральный директор SberCloud Евгений Колбин, директор Центра киберзащиты SberCloud Алексей Голдбергс.

Высокий уровень информационной безопасности ИТ-инфраструктуры, рабочих процессов и предоставляемых услуг является ключевой характеристикой облачного бизнеса. Компания SberCloud всегда обеспечивала безопасность своих клиентов в соответствии с лучшими бизнес-практиками, а получение сертификата TÜV AUSTRIA показывает зрелость нашей компаний, высокий уровень облачных сервисов SberCloud и готовность предложить наши услуги международным компаниям. Сегодня ISO/IEC 27001:2013 является самым авторитетным, самым комплексным и самым широко признанным стандартом в области обеспечения информационной безопасности. Проведя большую работу по сертификации наших сервисов, мы хотим показать, что клиенты SberCloud получают только безопасные и хорошо защищённые облачные услуги

Евгений Колбин

Генеральный директор SberCloud

ISO/IEC 27001 — международный стандарт по информационной безопасности, разработанный Международной организацией по стандартизации совместно с Международной электротехнической комиссией. Международная организация по стандартизации (ISO) — независимая неправительственная организация, крупнейший в мире разработчик рекомендательных международных стандартов. Международная электротехническая комиссия (МЭК) — ведущая мировая организация по подготовке и публикации международных стандартов для электрических, электронных и смежных технологий.

SberCloud (ООО «Облачные технологии») — облачная экосистемная платформа Сбера. Компания предлагает широкую линейку инфраструктурных и платформенных облачных решений, а также инструменты для работы с искусственным интеллектом, базирующиеся на ресурсах суперкомпьютера «Кристофари» — самого мощного вычислительного кластера России. Информационно-технологические платформы и услуги SberCloud являются основой цифровой экосистемы Сбера, а также предоставляются внешним клиентам — компаниям и государственным организациям.

TÜV AUSTRIA — общество по оценке соответствия, испытаниям, инспекциям и сертификации, основанное в 1872 году в Вене. Информационная безопасность, защита данных и кибербезопасность являются ключевыми компетенциями организации. Сертификаты и сертификационные знаки TÜV являются самыми узнаваемыми и авторитетными по всему миру в кругу профессионалов и рядовых покупателей.