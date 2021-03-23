Cбер впервые получил сразу 8 наград премии «Лучшее корпоративное видео-2021»

Сбербанк получил три статуэтки и пять дипломов ежегодной премии «Лучшее корпоративное видео» Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). Такой богатый урожай наград Сбер собрал на этом мероприятии впервые.

Статуэтками отмечены:

Корпоративное телевидение CберТВ в номинации «Corporate news, videoblog, TV».

Программа Открытый Диалог «Разговор с Германом Грефом» в номинации «Лучшее графическое решение оформления фильма или ТВ-программы».

Видеоролик «Итоги года 2020» для Открытого диалога в номинации «Лучший монтаж».

Дипломов удостоены:

Видеоролик «Итоги года 2020» для Открытого диалога в номинациях «HR-видео и внутренние коммуникации» и «Креатив в корпоративной рекламе».

Открытый Диалог «Разговор с Германом Грефом» в номинации «VR, видео-мэппинг, 360°, интерактивное видео».

Рекламная кампания «Поговори со СберДругом» в номинации «Креатив в корпоративной рекламе».

Проект #ПОЁМЧТОБЫПОМНИТЬ2020 «Нам нужна одна победа» в номинации «SMM видеоконтент».

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:

– Корпоративное видео — яркий, эмоциональный способ коммуникации с сотрудниками. С его помощью можно оперативно, красиво и просто донести нужные посылы до огромной аудитории. Команда Сбера сегодня — это сотни тысяч сотрудников не только банка, но и всех компаний нашей большой экосистемы. Поэтому этот способ коммуникации для нас особенно эффективен, и мы с удовольствием придумываем всё новые и интересные формы визуальной подачи информации. Рад, что наш креатив оценили признанные эксперты видеопроизводства и внутренних коммуникаций. И поздравляю с заслуженными наградами всю нашу творческую команду.

Конкурс «Лучшее корпоративное видео» проводится АКМР с 2010 года в рамках «Московского международного фестиваля Корпоративного видео». Сбер ежегодно становится победителем и призёром в различных номинациях, а СберТВ неоднократно признавалось лучшим корпоративным телевидением страны.