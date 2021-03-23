Клиенты Примсоцбанка получат кэшбэк за покупки в «Бургер Кинг», «Адидас» и Harat’s

Держатели карт Примсоцбанка платёжной системы «Мир» могут получить кэшбэк за покупки в Adidas, «Бургер Кинг», сервисе заказа такси «Ситимобил» и пабах Harat’s. Сроки проведения акции с 22 марта по 14 ноября 2021 года.

Для того, чтобы принять участие в акции необходимо:

• Зарегистрировать свою карту «Мир» в программе лояльности на сайте «Привет.Мир!»;

• Оплатить покупки у партнёров акции;

• Получить кэшбэк или скидку (размер зависит от предложения).



Кэшбэк за покупки в мобильном приложении или ресторанах «БургерКинг» составляет 15%, но не более 150 рублей за одну оплату. Кэшбэк будет начислен на карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. Воспользоваться предложением можно в дни матчей сборной России по футболу: 24, 27, 30 марта.



Скидка за поездки на такси «Ситимобил» по тарифу «Комфорт» составляет 30%, но не более 200 рублей от стоимости одной поездки. Воспользоваться предложением можно в дни матчей сборной России по футболу: 24, 27, 30 марта.



За любые покупки в мобильном приложении и на сайте Adidas вас ждёт кэшбэк 15%. Максимальная сумма кэшбэка — 1300 рублей на одну карту за период акции. Кэшбэк будет начислен на карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. Воспользоваться предложением можно с 22.03.2021 по 30.04.2021.



За заказы в сети ирландских пабов Harat’s кэшбэк 20% предоставляется с 22 марта по 10 июня, за исключением дней матчей сборной России по футболу. Кэшбэк 25% предоставляется за оплаты в дни матчей сборной России по футболу – 24, 27, 30 марта. Максимальная сумма кэшбэка — 1000 рублей на одну карту за календарный месяц. Кэшбэк будет начислен на карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки.

Организатор: АО «НСПК». ОГРН 1147746831352, Юридический адрес: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.11.,телефон: 8 (495) 705-9999. Подробности о проведении акции ищите на сайте "Привет, Мир!".

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