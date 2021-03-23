ПСБ обсудил цифровую трансформацию ОПК на Саммите «Сильная Россия»

ПСБ, руководители предприятий ОПК и представители государственных структур обсудили актуальные вопросы поддержки трансформации предприятий ОПК в условиях цифровой экономики. Дискуссия прошла в рамках Саммита деловых кругов «Сильная Россия». Участники обсудили эффективное взаимодействие в проектах цифровизации предприятий ОПК и участников ГОЗ, банковские и IT-решения для развития этого направления.

«ПСБ активно участвует в цифровизации всего процесса гособоронзаказа и предприятий, которые задействованы в его исполнении. Мы разработали и успешно развиваем собственную систему мониторинга и контроля расчетов по госзаказу, систему дистанционного банковского обслуживания, что позволило значительно ускорить платежи, снизить их стоимость и обеспечить бесперебойность процессов. ПСБ имеет возможность обрабатывать порядка 30 тысяч операций ежедневно, наши системы готовы обеспечивать 100% расчетов по ГОЗ», — отметил старший вице-президент - директор дирекции стратегии и проектов развития ПСБ Борис Ярышевский.