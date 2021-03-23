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Павел Рогач займется развитием цифровых брокерских сервисов в Райффайзенбанке

Павел Рогач присоединился к управлению клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка, где будет заниматься развитием цифровых финансовых сервисов для частных инвесторов в качестве директора по продукту.

В 2020 году Райффайзенбанк запустил брокерский сервис на широкую розницу. За год объем средств клиентов в инвестиционных продуктах вырос почти на 40%.

«Мы находимся в начале большого тренда развития частных инвестиций. Многие новые инвесторы, которые пришли на рынок в 2020 году, получили положительный опыт и заинтересованы в новых цифровых продуктах, которые сделают инвестирование еще более простым и удобным. Я благодарен за возможность присоединиться к команде Райффайзенбанка. Уверен, что у нас всё получится», — прокомментировал назначение Павел Рогач.

 

Павел Рогач

На протяжении семи лет Павел работал в System Technologies, Ltd, где автоматизировал дистрибуцию крупнейших FMCG-компаний. На базе ML-технологий по распознаванию изображений запустил сервис ST SmartMerch для автоматизации мерчандайзинга, который стал первым успешным российским продуктом такого рода. За последние два года в качестве владельца продукта запустил в Яндекс. Эфире платформу для видеоблогеров и трансляций, а также развивал видеохостинг Яндекса.

 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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