Павел Рогач займется развитием цифровых брокерских сервисов в Райффайзенбанке

Павел Рогач присоединился к управлению клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка, где будет заниматься развитием цифровых финансовых сервисов для частных инвесторов в качестве директора по продукту.

В 2020 году Райффайзенбанк запустил брокерский сервис на широкую розницу. За год объем средств клиентов в инвестиционных продуктах вырос почти на 40%.

«Мы находимся в начале большого тренда развития частных инвестиций. Многие новые инвесторы, которые пришли на рынок в 2020 году, получили положительный опыт и заинтересованы в новых цифровых продуктах, которые сделают инвестирование еще более простым и удобным. Я благодарен за возможность присоединиться к команде Райффайзенбанка. Уверен, что у нас всё получится», — прокомментировал назначение Павел Рогач.