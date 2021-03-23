Райффайзенбанк: средний чек онлайн-кредита превысил допандемийное значение

В феврале средняя сумма потребительского кредита, выданного в мобильном приложении
«Помимо обеих столиц наиболее востребована эта услуга в Новосибирске, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Треть доли от общего объема всех выдач приходится на рефинансирование, — отметил руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Иван Карпов. — Мы постоянно работаем над автоматизацией наших систем, чтобы как можно больше клиентов могли быстро и просто получить необходимые деньги для решения любых задач».
Сегодня более 70% всех клиентов Райффайзенбанка получают кредиты онлайн без посещения отделений или встречи с представителем банка для подписания документов. Годом ранее подобное оформление приходилось на 58% сделок. Услуга оформления кредита без посещения отделения или встречи с представителем банка доступна в Райффайзенбанке с 2017 года.
Подробнее о возможностях кредитования Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.
Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,2 млн клиентов в 1 900 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.