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Райффайзенбанк: средний чек онлайн-кредита превысил допандемийное значение

В феврале средняя сумма потребительского кредита, выданного в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн, превысила допандемийное значение и составила 579 тыс. руб. Годом ранее этот показатель был равен 545 тыс. руб. При этом средний срок займа практически не изменился — 53 месяца.

«Помимо обеих столиц наиболее востребована эта услуга в Новосибирске, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Треть доли от общего объема всех выдач приходится на рефинансирование, — отметил руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Иван Карпов. — Мы постоянно работаем над автоматизацией наших систем, чтобы как можно больше клиентов могли быстро и просто получить необходимые деньги для решения любых задач».

Сегодня более 70% всех клиентов Райффайзенбанка получают кредиты онлайн без посещения отделений или встречи с представителем банка для подписания документов. Годом ранее подобное оформление приходилось на 58% сделок. Услуга оформления кредита без посещения отделения или встречи с представителем банка доступна в Райффайзенбанке с 2017 года.

Подробнее о возможностях кредитования Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 12 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,2 млн клиентов в 1 900 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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