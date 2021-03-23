В Иркутске прокуратура выясняет обстоятельства падения шкафа в магазине мебели на ребенка

В Иркутской области прокуратура выясняет причины падения шкафа на ребенка. Видеоролик с происшествием был размещен в сети Интернет.

Установлено, что 21 марта в магазине сантехники, расположенного в иркутском ТЦ Линия на ул. Старокузьмихинская, находилась семейная пара с двумя малолетними детьми. Пока родители выбирали мебель, ребенок открыл дверцы рядом расположенного шкафа и тот, пошатнувшись, упал на последнего, придавив ее. Родители за медицинской помощью не обращались. В территориальный отдел полиции сведений о происшествии не поступало.

СК по Иркутской области ведет доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).