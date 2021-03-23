В Иркутской области выявили контрабанду пиломатериалов в Китай на 27,5 млн рублей

В Иркутской области пресекли контрабанду пиломатериалов объемом около 3,5 тысяч кубометров стоимостью 27,4 млн рублей. В отношении директора красноярской фирмы таможенники возбудили уголовное дело.

Было установлено, что фирма, зарегистрированная в Красноярском крае, в период с августа 2017 г. по декабрь 2018 г. осуществляла незаконный вывоз из Иркутской области в Китай грубо окантованной пилопродукции хвойных пород неизвестного происхождения. При таможенном декларировании представлялись подложные договоры купли-продажи товара. Выяснилось, что фирма, у которой согласно представленным таможенникам документам и был закуплен товар, заготовкой лесоматериалов никогда не занималась и реализацию лесоматериалов не осуществляла.

«В декабре 2020 года в отношении данного гражданина нами уже было возбуждено 3 уголовных дела, связанных с контрабандой лесоматериалов в Китай на общую сумму 9,2 млн рублей, – отметил заместитель начальника Иркутской таможни Евгений Михневич. – Сейчас раскрыты новые эпизоды преступной деятельности – по фиктивным документам незаконно экспортировано пиломатериалов общей стоимостью около 27,5 млн рублей».

В отношении директора красноярской фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важного товара (пиломатериалов) в крупном размере.