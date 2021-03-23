Клиенты банка «Открытие» могут проводить онлайн-инкассацию на счета в сторонних банках

Для клиентов с расчетным счетом, предпочитающих держать средства в нескольких кредитных организациях, банк «Открытие» предлагает «Онлайн-инкассацию» с использованием автоматической депозитной машины (АДМ) по ID-карте.

ID-карта – это идентификатор юридического лица и его реквизитов для внесения выручки. Она позволяет перечислять денежные средства в банк, в котором у клиента открыт расчетный счет. Вне зависимости от наличия расчетного счета в банке «Открытие», все предприниматели могут воспользоваться услугой онлайн-инкассации и установить АДМ. Банк организует закупку, установку и подключение устройства «под ключ», а также предоставляет клиенту ID-карту.

Сергей Животягин, директор департамента транзакционного бизнеса банка «Открытие»:

«Мы постоянно совершенствуем сервисы для малого и среднего бизнеса, исходя из его потребностей. Бизнес всех компаний требует, чтобы наличная выручка как можно скорее попадала в ее распоряжение, поэтому онлайн-инкассация для них незаменима. Она позволяет пополнять счет онлайн в режиме 24/7, не выходя из торговой точки. И конечно, важно, что сразу после внесения наличной выручки в АДМ ее хранение переходит под ответственность банка».