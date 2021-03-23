Новые ТЦ в России будут открываться с вакансией до 50% — аналитики Knight Frank

По итогам 2020 года на российском рынке торговой недвижимости зафиксировано сокращение числа открытий новых торговых точек и перестройка работы федеральных и региональных торговых сетей, включая переход на онлайн-торговлю. До конца 2021 года в регионах планируется к вводу порядка 610 тыс. кв. м торговых площадей (без учета объектов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга), сообщают аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank.

Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости Knight Frank, отмечает, что в результате пандемии многие девелоперы по всей России приняли решение о переносе ввода объектов, которые находились в высокой степени готовности, на 2021 год. Можно ожидать, что в городах Урала, Дальнего Востока, части городов Поволжья, где запланирован высокий объем ввода качественных торговых площадей, торговые центры будут открываться с вакансией на уровне 40–50%.

Тенденции развития торговых сетей

Ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции ожидаемо привели к спаду во всех отраслях экономики, в том числе индустрии ретейла: по данным официальной статистики, оборот розничной торговли в РФ в 2020 году снизился на 4,1% по сравнению с 2019 годом и составил 33,555 трлн рублей, в т.ч. товарооборот продовольственных товаров упал на 2,6%, непродовольственных товаров – на 5,2%.

Безусловные тренды 2020 года – сокращение числа открытий новых торговых точек и перестройка работы федеральных и региональных торговых сетей, включая переход на онлайн-торговлю.

Существующий на протяжении последних лет тренд на снижение покупательской способности позитивно сказывался на развитии хард-дискаунтеров, таких как «Светофор», «Доброцен», «Победа». Данный формат традиционно становится более популярным в кризисные времена, поскольку предполагает продажу ограниченного ассортимента продукции с низкой розничной наценкой.

Красноярская продовольственная сеть «Светофор» (ГК «Торгсервис») в 2019 году насчитывала 885 магазинов по всей России, сейчас – 1 800. Кроме того, сеть объявила о планах по выходу на столичный рынок: до конца 2021 года должно открыться до 30 магазинов в Московском регионе.

Пандемия коронавирусной инфекции способствовала популяризации формата жестких дискаунтеров. Так, о развитии нового формата уже объявили сети «Магнит» и X5 Retail Group – «Моя цена» и «Чижик» соответственно. X5 Retail Group анонсировала, что сеть дискаунтеров «Чижик» в 2021 году вырастет до 45 точек в Москве и Московской области, а затем выйдет в другие регионы.

Отметим, что X5 Retail Group в 2020 году увеличила торговую площадь на 8,3% – до 7,8 млн кв. м – за счет открытия 1 410 магазинов (для сравнения, в 2019 году было открыто 1 866 объектов). При этом формат «магазинов у дома» внес, по данным компании, наибольший вклад в рост бизнеса в 2020 году на фоне перенаправления трафика из традиционных форматов и гипермаркетов. Кроме того, онлайн-гипермаркет «Перекресток Впрок» продолжал развиваться на базе объектов формата dark store (пять объектов данного формата расположены в Московской и Ленинградской областях).

Компания «Магнит» начала развитие сети дискаунтеров «Моя цена» с региональных рынков – в Волгоградской, Липецкой, Самарской и Ульяновской областях, а также в Краснодарском крае. Что касается главной части бизнеса, то по итогам 2020 года сеть увеличила торговую площадь всего на 3,6% – до 7,5 млн кв. м – за счет открытия 1 292 магазинов (669 – у дома, 4 супермаркета и 619 – дрогери). При этом было закрыто 453 неэффективные торговые точки.

Переход к режиму самоизоляции повлек за собой резкий рост спроса в сегменте DIY. Крупным DIY-сетям («Леруа Мерлен», OBI) пришлось в короткие сроки перестраивать бизнес-процессы: так, по данным компании «Леруа Мерлен», часть гипермаркетов была переформатирована в dark store, где сотрудники занимались сборкой и выдачей заказов на самовывоз и доставку.

В 2020 году французский DIY-ретейлер открыл шесть новых гипермаркетов, тогда как в 2019 году офлайн-сеть расширилась на 13 магазинов. Кроме того, ретейлер анонсировал закрытие 3 магазинов городского формата и объявил о намерении сосредоточиться на b2b-сегменте и развитии онлайн-торговли.

Прогноз

В случае реализации всех проектов в анонсированные девелоперами сроки объем качественных торговых площадей в региональных центрах России к концу 2021 года может достичь 18 млн кв. м, таким образом, предложение на региональном рынке за год увеличится на 3,5%, или на 610 тыс. кв. м в абсолютном выражении. Для сравнения, в Москве ожидаемый прирост торговых площадей составляет 546,4 кв. м (рост за год ‒ 9%), а рынок Санкт-Петербурга, согласно анонсируемым планам, пополнится на 77,6 тыс. кв. м, что практически на четверть ниже показателя 2020 года.

В числе значимых новых торговых центров, ожидаемых к выходу на рынок в 2021 году, ТРЦ «Планета» (GLA: 83,0 тыс. кв. м) в Перми и ТРЦ Veer Mall (GLA: 78,0 тыс. кв. м) в Екатеринбурге, а также самый крупный для городов Нижнекамска и Набережных Челнов многофункциональный комплекс «Рамус Молл» (GLA: 76,0 тыс. кв. м).

По словам Евгении Хакбердиевой, высоким потенциалом развития рынка качественной торговой недвижимости обладает Дальневосточный федеральный округ – он входит в топ-5 регионов по объему перспективного строительства в 2021 году. На сегодняшний день строительная активность сосредоточена в Хабаровске и Южно-Сахалинске; помимо открытия новых торговых объектов, здесь ведется расширение существующих ТЦ.