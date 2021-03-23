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Топ-5 самых привлекательных вакансий в Иркутске в марте

Рекрутинговая активность работодателей в марте на 12% выше, чем в «доковидные» времена. Наиболее востребованы руководители и специалисты в продажах и финансах, сообщает Superjob.ru.

В марте наиболее высокие зарплатные предложения предлагались для руководителей и программистов. Инженерно-технический персонал и специалисты в сфере продаж — одни из самых высокооплачиваемых категорий работников практически в каждом из российских регионов. В Иркутске самую высокую зарплату в марте готовы платить капитану теплохода и IT-шникам в геодезии.

Топ-5 самых привлекательных вакансий в Иркутске в марте.

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Капитан на теплоход «Азов» 

от 150 000 руб.

2

Руководитель технического отдела со знаниями геодезии 

140 000 руб.

3

Директор завода ЖБИ 

от 100 000 руб.

4

Руководитель кредитно-кассового офиса 

от 95 000 руб.

5

Ведущий энергетик 

80 000 руб.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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