Рекрутинговая активность работодателей в марте на 12% выше, чем в «доковидные» времена. Наиболее востребованы руководители и специалисты в продажах и финансах, сообщает Superjob.ru.
В марте наиболее высокие зарплатные предложения предлагались для руководителей и программистов. Инженерно-технический персонал и специалисты в сфере продаж — одни из самых высокооплачиваемых категорий работников практически в каждом из российских регионов. В Иркутске самую высокую зарплату в марте готовы платить капитану теплохода и IT-шникам в геодезии.
Топ-5 самых привлекательных вакансий в Иркутске в марте.
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
от 150 000 руб.
|
2
|
140 000 руб.
|
3
|
от 100 000 руб.
|
4
|
от 95 000 руб.
|
5
|
80 000 руб.