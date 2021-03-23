Рекрутинговая активность работодателей в марте на 12% выше, чем в «доковидные» времена. Наиболее востребованы руководители и специалисты в продажах и финансах, сообщает Superjob.ru.

В марте наиболее высокие зарплатные предложения предлагались для руководителей и программистов. Инженерно-технический персонал и специалисты в сфере продаж — одни из самых высокооплачиваемых категорий работников практически в каждом из российских регионов. В Иркутске самую высокую зарплату в марте готовы платить капитану теплохода и IT-шникам в геодезии.

Топ-5 самых привлекательных вакансий в Иркутске в марте.