ВТБ в Иркутской области нарастил выдачу кредитов населению на 14%

За 2020 год ВТБ предоставил частным клиентам Иркутской области заемных средств на сумму 31,5 млрд рублей, что на 14% превышает результат за аналогичный период 2019 года. Портфель кредитов населению банка в регионе за этот период вырос на 11% и составил 67,2 млрд рублей.

Наибольшим спросом среди заемщиков пользуется потребительское кредитование: на него приходится более половины кредитного портфеля, или 36,4 млрд рублей. В сравнении с началом 2020 года прирост составил 8%. Объем выданных за год потребительских кредитов сохранился на уровне прошлого года и составил 17,7 млрд рублей.

Ипотека в общем объеме кредитов населению на 1 января 2021 года занимает 27,1 млрд рублей (+18% к началу года). По сравнению с 2019 годом объем выдач жилищных кредитов ВТБ в Иркутской области вырос на 42% и составил 12,9 млрд рублей. За это время более 6 тысяч семей области смогли улучшить жилищные условия.

В том числе, на фоне комфортных условий по ипотеке заемщики пользовались возможностью снижения ставок по программам рефинансирования. За 2020 год 2,7 тысячи жителей Прибайкалья снизили свою платежную нагрузку. Общая сумма кредитов с пониженной ставкой составила 5,2 млрд рублей. Это в 3 раза больше, чем в 2019 году. Еще 500 семей оформили в ВТБ льготные кредиты на сумму 1,2 млрд рублей на покупку жилья в регионе в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020».

Портфель привлеченных средств населения ВТБ в Иркутской области увеличился на 22% и приблизился к 78 млрд рублей. Основную долю в нем занимают классические пассивы (более 70%). При этом продолжилось перераспределение средств населения в инвестиционные инструменты: по итогам года инвестпортфель банка в регионе увеличился в 2,3 раза и составил 21,3 млрд рублей.

«2020 год прошел под знаком пандемии, что способствовало существенному росту цифрового обслуживания и появлению новых возможностей снижения кредитной нагрузки с помощью рефинансирования и госпрограмм. Наши стратегические задачи нацелены на развитие дистанционных сервисов, снижение стоимости услуг, улучшение качества, простоты и доступности взаимодействия с банком. Благодаря этой работе нам удалось увеличить все основные показатели работы, а значит, доверие к ВТБ среди населения растет. В 2021 году мы продолжим двигаться в том же направлении», - прокомментировала управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова.