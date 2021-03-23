Областная спортшкола по хоккею с мячом «Сибскана» расширяет сеть отделений

Отделение спортивной школы по хоккею с мячом «Сибскана» открылось в селе Олонки Боханского района. В церемонии открытия приняли участие заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев, директор ОГБУ «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана» Владимир Матиенко, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Ольга Носенко, мэр Боханского района Эдуард Коняев и мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.

Открытие отделения спортшколы состоялось в рамках подготовки к 85-летнему юбилею Усть-Ордынского Бурятского округа. Соответствующее «Юбилейное поручение» было вручено руководству спортивной школы Губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым на Совете по делам УОБО в декабре прошлого года. Команда хоккеистов из Олонок будет принимать участие во всех соревнованиях в системе «Сибсканы». Ребят полностью обеспечат спортивной экипировкой.

Напомним, более 90 «Юбилейных поручений» в сфере строительства, благоустройства населенных пунктов, образования, спорта и культуры подготовлены организационным комитетом по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 85-летия образования Усть-Ордынского Бурятского округа. Оргкомитет создан по распоряжению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в октябре 2020 года. В состав оргкомитета вошли члены регионального Правительства, депутаты Законодательного собрания области, мэры районов Усть-Ордынского Бурятского округа, представители общественных организаций.

– «Юбилейные поручения» охватывают все сферы социально-экономического развития округа, включая подготовку проектно-сметной документации на строительство объектов, капитальный ремонт дорог, реализацию социально значимых этнопроектов, открытие военно-патриотических клубов, организацию изучения бурятского языка в школах, – сказал Анатолий Прокопьев.

Следующее открытие отделения спортшколы «Сибскана» запланировано в поселке Усть-Ордынский. Это будет третье отделение «Сибсканы» в УОБО. В прошлом году филиал Детской спортивной школы по хоккею с мячом открылся в поселке Забитуй Аларского района.