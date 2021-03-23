Жителям еще 15 малых населенных пунктов Приангарья стал доступен 4G-интернет Tele2

Tele2 продолжает техническое развитие сети в Иркутской области. С начала года компания обеспечила быстрым мобильным интернетом еще 15 небольших населенных пунктов, где суммарно проживает менее 9 тысяч человек.

Новые базовые станции появились в селах Семеновское, Александровка Братского района, Заречное Качугского и Тайшетского районов, Алтарик, Бутаково, Хайта, деревнях Владимировка, Нены, Новобалтурина, Зуева, Шаманаева, Сутупова, а также в поселках Утай и 4-е Отделение Государственной Селекционной Станции. В последнем зарегистрировано всего 87 человек.

Tele2 отмечает рост потребления интернет-трафика и увеличение доли активных пользователей мобильного интернета. Чтобы не допустить пиковых нагрузок, оператор продолжает точечно увеличивать емкость сети. Так, модернизация прошла в Иркутске, Черемхово, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Ангарске, Шелехове, Зиме, Братске, Тулуне, Нижнеудинске, Усть-Ордынском, Жигалово, Хомутово, Савватеевке, Михайловке, Мамонах, Забитуе.

Виталий Зинатулин, технический директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Мы планомерно развиваем сеть Tele2 в Иркутской области. В текущем году работы пройдут не только в крупных агломерациях, но и в малых населенных пунктах и рекреационных зонах на территории региона. Наша задача – обеспечить качественным мобильным интернетом большее число жителей отдаленных территорий, чтобы предоставить им возможность полноценно пользоваться современными цифровыми сервисами».