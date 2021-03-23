«Сбер» запустил сервис для рекрутеров

Сбер запустил онлайн-платформу для HR-специалистов — СберПодбор. Новый бесплатный сервис для подбора персонала позволит отслеживать всю воронку найма сотрудников, добавлять в систему новых кандидатов одним кликом, а также работать над кандидатами совместно с заказчиком.

Благодаря удобной системе работы с соискателями в СберПодборе, руководители смогут оценивать эффективность найма новых сотрудников, отслеживать активность рекрутеров и всю историю общения с кандидатами, даже если рекрутер больше не работает в компании.

Зарегистрироваться в СберПодборе может любой рекрутер. Все возможности сервиса доступны онлайн на сайте http://sberpodbor.ru/. В СберПодборе нет ограничений по количеству рекрутеров, менеджеров, вакансий и кандидатов в одном зарегистрированном аккаунте компании.

Одна из ключевых особенностей СберПодбора — создание удобной базы соискателей, доступ к которой имеют только зарегистрированные рекрутеры. Добавлять кандидатов в систему можно одной кнопкой вручную из файла или с помощью специального расширения для Google Chrome. Расширение работает со всеми популярными сайтами для поиска работы и сотрудников: Работа.ру, HeadHunter, Авито Работа, SuperJob, Зарплата.ру, Хабр Карьера, LinkedIn, Facebook и VK Работа. Еще одна полезная функция предупредит рекрутера, если интересующего кандидата уже занесли в базу другие коллеги, чтобы резюме не дублировались.

Гибкая настройка воронки найма позволит HR-менеджерам и рекрутерам отслеживать все необходимые этапы: от предварительного скрининга кандидата до тестового задания и согласования предложения о работе.

Ксения Мартынова, управляющий директор департамента HR-компетенций Сбера:

– Постоянно обостряющаяся конкуренция за профессионалов требует понятности и прозрачности процессов найма для всех участников. Новый сервис, который поможет компаниям выстроить работу по найму и наладить обработку большого количества резюме, сейчас особенно актуален.

Олег Голубцов, CEO classified-индустрии Сбера:



– Мы запустили новый технологичный инструмент для HR — СберПодбор. Платформа позволит компаниям правильно оценивать воронку найма и поможет повысить качество подбора персонала. Благодаря автоматизации и открытой статистике на всех этапах подбора, компании смогут повысить качество своих HR-процессов без дополнительных финансовых затрат в это непростое время.

СберПодбор (входит в экосистему Сбера) — бесплатная ATS (applicant tracking system) для подбора персонала и обработки резюме, позволяющая рекрутерам отслеживать статистику и всю воронку найма сотрудников на одной платформе.