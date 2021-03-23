В Иркутске пройдет фестиваль современного искусства

«Территория. Иркутск» стартует в мае 2021 года, сообщают в пресс-службе проекта.

Фестиваль современного искусства «Территория. Иркутск» пройдет в Иркутске с 18 по 23 мая 2021 года. Это совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», Московского музея современного искусства (ММОМА) и крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс», призванный содействовать развитию культурной жизни регионов Сибири и Дальнего Востока.

Фестиваль был запланирован в прошлом году и дважды переносился из-за нестабильной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Откроют фестиваль спектакли-победители Пятого конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон», который проводится в регионах присутствия золотодобывающей компании «Полюс». 18 мая на сцене Иркутского драматического театра имени Н. П. Охлопкова состоятся показы сразу двух постановок: спектакля-победителя конкурса «Я нанял убийцу» Городского драматического театра Шарыпово в постановке режиссера Галины Зальцман и спектакля из шорт-листа конкурса — «Холстомер» режиссёра Сергея Землянского Иркутского драматического театра. 19 мая Театр коренных малочисленных народов Севера «Гулун» из Якутска представит спектакль Сергея Потапова «Хуума». 20 мая зрители увидят постановку из шорт-листа конкурса – «Дневник писателя. Эпизод VII: Пушкин» театра «Поиск» из Лесосибирска.

Параллельно с театральными показами с 19 по 21 мая на фестивале состоятся читки лучших современных пьес, отобранных в 2019 году экспертами объединённого конкурса драматургии «Кульминация»: «Исчезнувший велосипедист» Константина Костенко, «Мой папа — Питер Пэн» Керен Климовски и «Остаться нельзя уехать» Игоря Носовского. Читки пройдут на площадке иркутского театра «Новая драма» и будут представлены в формате театральных эскизов, которые поставят режиссёры Леонид Прокофьев, Иван Миневцев и худрук «Новой драмы» Вадим Карионов.

Завершится фестиваль 23 мая премьерой концерта с участием пианиста-виртуоза, лауреата международных конкурсов Юрия Фаворина и заслуженного артиста России Сергея Чонишвили.

Музыкально-поэтический вечер «Год без странствий» посвящён Италии — стране, на протяжении столетий вдохновляющей поэтов, художников и музыкантов. В программе концерта прозвучат произведения Франческо Петрарки и Данте Алигьери, стихи и проза русских поэтов, восхищавшихся Италией, а также музыка из второго тома фортепианного цикла Ференца Листа «Годы странствий», в котором нашли отражение итальянские впечатления композитора.

Параллельно программе, доступной иркутским зрителям, представителей 8 коллективов, занявших призовые места на 5-м конкурсе «Полюс. Золотой сезон», а также двух народных театров из Иркутской области, отмеченных специальными призами жюри, ждет насыщенная образовательная программа фестиваля.

С лекциями, мастер-классами и творческими встречами на фестивале в Иркутске выступят: арт-директор фестиваля, театральный критик Роман Должанский и член Попечительского совета фестиваля, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели; театральный критик Глеб Ситковский; театровед, доцент ГИТИСа Анна Степанова; драматурги Андрей Родионов и Екатерина Троепольская; режиссёр Юрий Квятковский; хореограф Константин Кейхель; хореограф и куратор современной труппы театра «Балет Москва» Артём Игнатьев; журналист и театральный критик Антон Хитров; кинокритик Антон Долин; заслуженный артист России Сергей Чонишвили.

Специально для фестиваля «Территория. Иркутск» Московский музей современного искусства представит часть своей коллекции в экспозиции «Личная история», посвящённой портретному жанру. На примере классических видов изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), а также новых медиа (фотографии, видеоарт) зритель сможет проследить, как в конце ХХ — начале ХХI веков трансформируется метод портретирования и какие новые смыслы транслирует облик человека в работах художников.