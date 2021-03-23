В феврале выдача автокредитов выросла на 5%

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2021 года количество купленных в кредит автомобилей составило 72,6 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число выданных автокредитов выросло на 5,3% (в феврале 2020 года – 68,9 тыс. ед.).

В то же время объем рынка новых легковых автомобилей, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2021 года увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 111,5 тыс. единиц (в феврале 2020 года – 110,1 тыс. ед.).

В свою очередь средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам в феврале 2021 года составил 681 балла (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов).

В феврале 2021 года самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в:

Москве (6,0 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (4,6 тыс. ед.),

Московской области (4,4 тыс. ед.),

Республике Татарстан (3,4 тыс. ед.),

Краснодарском крае (2,9 тыс. ед.).

При этом в феврале 2021 года в регионах РФ была отмечена разнонаправленная динамика выдачи автокредитов. Так, самый большой рост выдачи по сравнению с аналогичным периодом 2020 года был зафиксирован в:

Калужской обл. (+20,5%),

Воронежской обл. (+19,9%),

Новосибирской обл. (+19,4%),

Нижегородской обл. (+15,1%),

Омской обл. (+13,5%).

В то же время ряд регионов продемонстрировали снижение данного показателя, в т.ч.: