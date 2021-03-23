В феврале выдача автокредитов выросла на 5%

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2021 года количество купленных в кредит автомобилей составило 72,6 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число выданных автокредитов выросло на 5,3% (в феврале 2020 года – 68,9 тыс. ед.).
В то же время объем рынка новых легковых автомобилей, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2021 года увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 111,5 тыс. единиц (в феврале 2020 года – 110,1 тыс. ед.).
В свою очередь средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам в феврале 2021 года составил 681 балла (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов).
В феврале 2021 года самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в:
- Москве (6,0 тыс. ед.),
- Санкт-Петербурге (4,6 тыс. ед.),
- Московской области (4,4 тыс. ед.),
- Республике Татарстан (3,4 тыс. ед.),
- Краснодарском крае (2,9 тыс. ед.).
При этом в феврале 2021 года в регионах РФ была отмечена разнонаправленная динамика выдачи автокредитов. Так, самый большой рост выдачи по сравнению с аналогичным периодом 2020 года был зафиксирован в:
- Калужской обл. (+20,5%),
- Воронежской обл. (+19,9%),
- Новосибирской обл. (+19,4%),
- Нижегородской обл. (+15,1%),
- Омской обл. (+13,5%).
В то же время ряд регионов продемонстрировали снижение данного показателя, в т.ч.:
- Кемеровская обл. (-35,8%),
- Самарская обл. (-8,8%),
- Республика Башкортостан (-6,3%),
- Пермский край (-4,1%),
- Республика Татарстан (-1,2%).