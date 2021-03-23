Российские курорты все еще проигрывают Турции

73% туристов онлайн-сервиса Level.Travel выбирают в раннем бронировании на лето туры в Турцию, в то время, как в прошлом году доля направления составляла всего 54% продаж (на 20 процентных пунктов ниже). В свою очередь популярность российских курортов при раннем бронировании выросла незначительно с 17% в прошлом году до 20% в 2021.

Несмотря на высокий спрос, средний чек на туры в Турцию при раннем бронировании вырос всего на 4,5% год к году, а на российские курорты и вовсе упал — на 22%.

Разбавить конкуренцию Турции и России за туристов этим летом может открытие греческих курортов. В прошлом году Грецию еще при раннем бронировании выбирали 6% туристов Level.Travel, а по итогам лета 2019 страна вошла в топ-3 самых популярных направлений. Сейчас в Греции действует режим ограниченного доступа — 4 000 россиян в неделю (с 22 марта), но на днях министр туризма страны Харис Теохарис заявил, что надеется полноценно открыть туристические границы в том числе и для россиян уже с 14 мая.

В 2021 году Level.Travel впервые на российском туристическом рынке открыл возможность самостоятельного раннего онлайн-бронирования туров на лето с минимальной предоплатой — от 999 рублей. Ранее прямой доступ к таким акциям туроператоров имели только турагенты. Уже 18% путешественников Level.Travel, которые озаботились летним отдыхом заранее, использовали возможность забронировать тур с небольшой предоплатой.