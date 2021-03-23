Названы победители Байкальского зимнего градостроительного университета

Воркшоп завершился финальными презентациями проектов команд и церемонией награждения участников и экспертов, сообщают в администрации области.

Результатом полуторамесячной работы участников стала разработка концепций градостроительного развития нескольких участков в Иркутске и области.

Одной из задач воркшопа стало исследование специфического для российских городов вопроса устаревающей среды в микрорайонах панельной застройки первых типовых серий. Участники предложили решения для расселения таких микрорайонов с учетом повышенной сейсмоопасности в регионе. Параллельно студенты проработали возможности интеграции разработанного ДОМ.РФ Стандарта комплексного развития территорий с действующими в Иркутской области градостроительными регламентами и документами территориального планирования.

Каждая команда в своих проектах отметила важность работы с жителями территории, уделила внимание развитию транспорта и восстановлению рекреационных зон. Проектирование новой застройки команды выполняли в соответствии со Стандартом комплексного развития территории, в основном выбирая среднеэтажную модель развития.

Оргкомитет и члены жюри определяли победителя в одной из семи номинаций в ходе закрытого голосования. Голосование проходило в электронном виде, и в некоторых номинациях победитель определялся сразу, а в некоторых номинациях – после обсуждения. В одной из номинаций жюри определило двух победителей: лучшее решение по социальной среде оказалось у команд «Юбилейный» и «Лисиха».

Победители: