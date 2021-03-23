ЦБ обновит дизайн денежных банкнот

Банк России в 2021-2025 годах продолжит работу по усилению защиты и обновлению дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

– В оформлении модернизированных банкнот будет использоваться тематика федеральных округов Российской Федерации, что даст возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения, – говорится в сообщении ЦБ.

Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев отметил, что на банкнотах новых модификаций по-прежнему будут изображены российские города, однако, по образцу 2000-рублевой купюры, изображения городов на одной стороне будут дополнены видами достопримечательностей федеральных округов, в которых находятся соответствующие города.

Банкноты будут появляться постепенно в течение нескольких лет, в обращении будут ходить, как старые, так и новые купюры. В 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году – 1000 и 5000 рублей, в 2024 году – 500 рублей, а в 2025 году – 10 и 50 рублей.