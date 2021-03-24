Банк «Открытие» планирует привлечь 1000 молодых талантов в сфере IT

«Открытие» продолжает идти по пути цифровизации. За последние три года банк вложил в IT-трансформацию 43 млрд рублей и намерен и дальше усиливать IT-блок, сообщил на пресс-конференции управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.

– Банк вкладывает достаточно крупные инвестиции в IT, – прокомментировал Владимир Чернышев. – Но это стоило того. Из 546 разрозненных систем 14 объединенных банков мы перешли к единой платформе. Не каждый банк может похвастаться тем, что в одной программе можно посмотреть все данные по клиенту – по вкладам, по кредитам, по просрочке и т.д. Программа универсальная, она не статичная, она развивается, любые новые блоки с легкостью встраиваются в неё, как в кубике Рубика встает новый квадрат.

В 2021 году банк инвестирует в IT-трансформацию еще 17,6 млрд рублей и примет более 1000 специалистов.

– Мы намерены привлекать молодые таланты. «Открытие» создает кафедру на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ, которая будет готовить высококвалифицированные кадры. Часто слышу дискуссии, что можно было бы банку отдавать решение IT-задач на аутсорс. Но, во-первых, привлечение внешних компаний дороже, во-вторых, для банка это большие риски. Эти задачи критически важны для банка. Что будет с нашими планами, если компания со стороны, например, откажется от сопровождения программы или увеличит цены? Потери времени и денежных реcурсов могут быть велики. Если мы составляем стратегию развития банка до 2023 года, а потом до 2030 года, нам надо понимать, кто будет реализовывать и поддерживать эти планы.

По словам управляющего «Открытием» в Иркутской области, новые IT-решения банка не остались незамеченными сообществом. В 2020 году банк «Открытие» получил сразу три награды в сфере информационных технологий: Единое Фронтальное Решение признано лучшей цифровой платформой в розничном банке, «Комплекс превентивного мониторинга» для выявления мошеннических схем стал проектом года Global CIO, а интернет-банк занял второе место в рейтинге Internet Banking Rank 2020 от Markswebb.