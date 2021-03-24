«Фармасинтез» показал производство лекарства от коронавируса в Иркутске

Препарат для лечения коронавируса «Ремдеформ»* зарегистрирован компанией «Фармасинтез» в конце 2020 года. Лекарство включено Минздравом России в схему лечения COVID-19. Для лечения необходимо не менее шести флаконов препарата, стоимость одного флакона составляет 7400 рублей. Комплект оригинального препарата стоит многократно дороже, около 300 тысяч рублей. Первая партия «Ремдеформа» поступила в гражданский оборот в начале февраля. Об этом сообщили во время пресс-тура, организованного компанией «Фармасинтез» и Байкальским банком Сбербанком. Экскурсию по иркутскому заводу провели генеральный директор АО «Фармасинтез» Евгений Орачевский и заместитель управляющего Иркутским отделением ПАО Сбербанк Дмитрий Лясковский.

Открытие нового крупнотоннажного цеха для производства твердых и стерильных форм лекарственных препаратов состоялось в январе 2021 года. Его производственные мощности позволяют выпускать ежегодно более 4 млрд таблеток и 18 млн флаконов, в том числе 5 млн лиофилизатов для приготовления растворов для внутривенного введения.

Метод лиофилизации (мягкой сушки веществ, – прим. ред.) позволяет сохранять полезные микроорганизмы препаратов, изготовленных на основе биологически активных компонентов. Суть метода заключается в обезвоживании медицинского материала путем замораживания и дальнейшего высушивания вакуумным способом. Вещество, обработанное таким образом, имеет название «лиофилизат».

Евгений Орачевский, генеральный директор АО «Фармасинтез».

Фото предоставлено СберБанком Именно в форме лиофилизата выпускается лекарственный препарат для борьбы с новой коронавирусной инфекцией «Ремдеформ» (международное непатентованное название – Ремдесивир).

«Ремдеформ» зарегистрирован компанией «Фармасинтез» в конце 2020 года. Препарат включен Минздравом России в схему лечения COVID-19. Стоимость одного флакона препарата составляет 7400 рублей. Для одного курса лечения необходимо от шести флаконов лекарства. Первая промышленная партия препарата поступила в гражданский оборот в начале февраля.

Фото предоставлено СберБанком

Иркутский завод «Фармасинтез» – единственный в России, где производится Ремдесивир.

Фармакологическая субстанция – основной компонент лекарства – производится на заводе компании «Фармасинтез» в городе Братск. Благодаря этому стоимость иркутского препарата в несколько раз ниже, чем стоимость оригинального.

Реализация инвестпроектов ГК «Фармасинтез» происходит при финансовом участии Сбербанка.

Фото предоставлено СберБанком

А в октябре прошлого года Сбер и «Фармасинтез» заключили Соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие фармацевтической отрасли в Российской Федерации в соответствии со Стратегией развития «Фарма-2030».

– Уже более 15 лет банк оказывает финансовую поддержку нашей компании, – отметил Евгений Орачевский. –Соглашение предусматривает взаимодействие во многих сферах, включая совместные инвестиции, долговое и долевое финансирование, долгосрочное финансирование проектов «Фармасинтеза», цифровизацию и оптимизацию производства, а также внедрение новых технологий.

Пресс-тур на​ производственную площадку АО «Фармасинтез» состоялся в рамках пресс-конференции Председателя Байкальского банка Сбербанка Александра Абрамкина.

– Сбер​ сегодня во всех векторах своей работы придерживается принципов​ ESG-стратегии, которая направлена на ответственное отношение к окружающей среде, в том числе и к​ здоровью населения, – подчеркнул Александр Абрамкин. – Вот почему нам важно поддерживать предприятия, создающие уникальные продукты – ​и для экологии регионов, и для защиты населения. Сотрудничество с Фармасинтезом полностью отвечает такой цели. И​ мы рады видеть, как успешно идет развитие производства у​ нашего партнера. Новый лекарственный препарат очень вовремя входит в линейку производства «Фармасинтез» и, безусловно, внесет свой вклад в борьбу с инфекцией. Приятно, что и Сбер​ участвует в этом организационном процессе, помогая предприятию банковскими ресурсами и ресурсами экосистемы Сбера.​



*Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом