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Иммунитет к COVID-19 появился у 50% иркутян

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Минимальный показатель зафиксирован в Усольском районе (35,2 процента), а максимальный – в Тайшетском районе (66 процентов), сообщает Российская газета.

По итогам предыдущего этапа, прошедшего в декабре 2020 года, этот показатель по Иркутской области был зафиксирован на отметке 25,4 процента.

Ранее в марте, глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что переболевшим COVID-19 гражданам необходима будет инъекция только первого компонента вакцины. Она позволит закрепить полученный в ходе болезни иммунитет.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что примерно у каждого десятого привившегося человека иммунитет к COVID-19 не вырабатывается. Она отметила, что это касается любых вакцин в принципе, а не только препаратов от коронавируса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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