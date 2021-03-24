Бензин в России подорожает на 14%

О повышении цен заявил бизнес, сообщают «Известия».

Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14%, предупредили в Независимом топливном союзе (НТС). Мер по стабилизации ситуации, что сегодня обсуждают в правительстве, недостаточно, считают в НТС.

Чтобы не допустить топливного кризиса, представители отрасли призвали кабмин принять дополнительные решения по стабилизации рынка. Об этом говорится в письме председателю правительства Михаилу Мишустину. Бизнес предложил снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер и увеличить нормативы на бирже.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), цены на бензин на АИ-92 и АИ-95 с 1 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года выросли более чем на 18,5%, достигнув 53,6 тыс. и 55,3 тыс. рублей за тонну соответственно, указано в документе. Обычно в этот период биржевая стоимость топлива падала, что позволяло закупать достаточные объемы в преддверии высокого весенне-летнего сезона независимым АЗС, транспортным и сельхозкомпаниям, чем обеспечивались относительно низкие темпы роста цен. Такой значительный рост наблюдается впервые, сказано в письме НТС.