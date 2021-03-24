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В России зарегистрировались два миллиона самозанятых

Ежедневно к проекту присоединяются более 5 тысяч человек, сообщают в пресс-службе ФНС.

У 85% зарегистрированных ранее не было официальных доходов от предпринимательской деятельности, а у 40% вообще не было официальных доходов за год до постановки на учет.

Основная часть участников проекта входит в возрастную группу 30-40 лет, при этом в качестве самозанятых зарегистрировано 25 тысяч несовершеннолетних.

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В топ самых «молодых» субъектов Российской федерации попали:

  • Санкт-Петербург,
  • Омская обл.,
  • Саратовская обл.,
  • Воронежская обл.,
  • Тюменская обл.

Средний возраст самозанятых в этих регионах - 33 года.

Основные виды деятельности самозанятых:

  • такси,
  • строительные и маркетинговые услуги,
  • консультирование,
  • сдача в аренду квартир.

Молодежь (до 30 лет), в основном, работает в сфере маркетинга и рекламы, а также предоставляет услугу доставки. Самозанятые в возрасте от 40 лет сдают в аренду жилье, занимаются консультированием и репетиторством.

Примечательно, что около 30% самозанятых ведут деятельность вне региона своей прописки. Большинство приезжают на заработки в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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