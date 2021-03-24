В России зарегистрировались два миллиона самозанятых

Ежедневно к проекту присоединяются более 5 тысяч человек, сообщают в пресс-службе ФНС.
У 85% зарегистрированных ранее не было официальных доходов от предпринимательской деятельности, а у 40% вообще не было официальных доходов за год до постановки на учет.
Основная часть участников проекта входит в возрастную группу 30-40 лет, при этом в качестве самозанятых зарегистрировано 25 тысяч несовершеннолетних.
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В топ самых «молодых» субъектов Российской федерации попали:
- Санкт-Петербург,
- Омская обл.,
- Саратовская обл.,
- Воронежская обл.,
- Тюменская обл.
Средний возраст самозанятых в этих регионах - 33 года.
Основные виды деятельности самозанятых:
- такси,
- строительные и маркетинговые услуги,
- консультирование,
- сдача в аренду квартир.
Молодежь (до 30 лет), в основном, работает в сфере маркетинга и рекламы, а также предоставляет услугу доставки. Самозанятые в возрасте от 40 лет сдают в аренду жилье, занимаются консультированием и репетиторством.
Примечательно, что около 30% самозанятых ведут деятельность вне региона своей прописки. Большинство приезжают на заработки в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан.