Опубликован проект Южного обхода Иркутска

Строительство Южного обхода позволит частично решить проблему пробок, сообщил депутат городской думы Максим Девочкин.

По проекту основной поток направляется из Шелеховского и Иркутского районов в сторону Синюшиной горы. В результате на перегруженной трассе образуются пробки. Обход станет решением этой проблемы. Пусть и частичным.

Проектирование должно начаться уже в этом году.

– Но для наилучшего эффекта параллельно с этим необходимо реконструировать транспортные узлы в самом Иркутске. Для нашего города – это возможность создать единый дорожно-транспортный комплекс путем реконструкции проблемных точек, например, Лермонтовской развязки, и включения их в проект обхода, – говорит депутат.