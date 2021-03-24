Половину Иркутска придется снести? – Михаил Щапов

Депутат Госдумы прокомментировал ситуацию с переселением половины Иркутска из-за введения санитарной зоны вокруг аэропорта.

– Проблема в федеральных правилах и их нужно срочно менять, чтобы избежать катастрофических последствий от этой ситуации, – говорит он. – Очевидно, что это невыполнимые требования.

Поэтому депутат обратился к главе Росавиации Александру Нерадько с предложением внести изменения в федеральные правила и привести их в соответствие с реальностью и здравым смыслом.

Ранее сообщалось о том, что дума планирует обсудить эту проблему на депутатских слушаниях 24 марта, а также обратиться за помощью к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву и в Росавиацию.

Напомним, что в 2017 году Госдума внесла в Воздушный кодекс поправки, которые приводили в порядок статус приаэродромных территорий (ПАТ), но в ГД не учли особенности регионов.

В итоге Иркутский аэропорт поставил свою ПАТ на кадастр: в случае невыполнения ему грозили серьезные санкции. После постановки выяснилось, что теперь на половине Иркутска проживать нельзя. На территории внесли запрет на строительство и решили переселить около 400 тысяч человек: весь Октябрьский и Правобережный округа и часть левого берега.