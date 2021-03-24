Руководителем «Точки будущего» в Иркутске назначен Максим Астраханцев

Он принял активное участие в подготовке учебного процесса, работал заместителем директора комплекса по воспитательной работе, сообщают на странице проекта в Facebook.

Инициаторы проекта «Точка будущего» – уроженцы Иркутской области: частный инвестор Альберт Авдолян и генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. Проект реализован на частные средства без привлечения бюджетного финансирования. Общие инвестиции в проект составили более 6 млрд рублей, а ежегодное финансирование составит около 600 млн рублей. Основное обучение на всех этапах программы для каждого ребенка – бесплатное.

Организаторы называют проект «Точка будущего» уникальным. Образовательный комплекс рассчитан на одновременное обучение более 1000 детей, при этом площадь всех зданий комплекса составляет около 30 тыс. квадратных метров. В состав комплекса входят детский сад, младшая и старшая школы, спортивный, административный и хозяйственный корпуса, бассейн, хоккейное поле, а также центр психологической поддержки. «Точка будущего» укомплектована всей необходимой техникой и мебелью, имеет собственную развитую инфраструктуру. Воспитанникам доступно множество кружков, студий, спортивных секций, помещений для проектной деятельности и консультаций. Архитектурные решения образовательного комплекса позволяют педагогам работать как индивидуально, так и в составе групп.