В лесничествах Иркутской области строят пожарные наблюдательные пункты

Минлеса области обязал их построить суд, сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Суд рассмотрел иски Западно-Байкальской межрайонной прокуратуры и обязал Министерство лесного комплекса Иркутской области построить и ввести в эксплуатацию пожарные наблюдательные пункты в Заларинском, Качугском, Иркутском, Ангарском, Аларском, Боханском, Осинском, Ольхонском, Черемховском, Усольском лесничествах.

Министерство лесного комплекса Иркутской области начало ввод в эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов на территории лесничеств региона. На сегодняшний день эксплуатируются пункты в Качугском и Ольхонском лесничествах.