Дневной прирост больных коронавирусом в Иркутской области снижается

В начале прошлой недели он составлял 190, на 24 марта он сократился до 178.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса на территории Иркутской области на 24 марта 2021 года. Согласно информации, за последние сутки инфекцию обнаружили у 178 человек.

Выздоровели за день 238 человек, скончались непосредственно от вируса – 7 человек.

С начала пандемии в регионе COVID-19 официально подтвердился у 60 562 человека.

Ранее сообщалось, что первым компонентом вакцины от коронавируса привили более 70 тыс. жителей Иркутской области, полный двукратный курс вакцинации получили 31 963 человек.