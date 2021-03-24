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Дневной прирост больных коронавирусом в Иркутской области снижается

В начале прошлой недели он составлял 190, на 24 марта он сократился до 178.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса на территории Иркутской области на 24 марта 2021 года. Согласно информации, за последние сутки инфекцию обнаружили у 178 человек.

Выздоровели за день 238 человек, скончались непосредственно от вируса – 7 человек.

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С начала пандемии в регионе COVID-19 официально подтвердился у 60 562 человека.

Ранее сообщалось, что первым компонентом вакцины от коронавируса привили более 70 тыс. жителей Иркутской области, полный двукратный курс вакцинации получили 31 963 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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